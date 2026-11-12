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Yapay zeka kitap iddiasında Madras Yüksek Mahkemesi soruşturma talimatı verdi

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Tamil Nadu'da 16 Ekim'de açılan kütüphaneye yapay zeka üretimi olduğu öne sürülen yaklaşık 1800 kitap satın alındığı iddia edildi. Madras Yüksek Mahkemesi soruşturma ve hesapların dondurulması talimatı verdi; 160'tan fazla kişi bağımsız soruşturma istedi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yeni açılan bir kütüphaneye yapay zekayla üretilen kitaplar satın alındığı öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre bir yazar, Tamil Nadu'nun Coimbatore kentinde 16 Ekim'de açılan kütüphanedeki kitapların yanlış bilgi içerdiğini ve yazar isimlerinin şüpheli olduğunu belirterek, yapay zekayla üretilmiş kitapların satın alındığı endişesiyle bir dergiye yazı yazdı.

Yazar, söz konusu yazıda, kütüphane yönetiminin satın aldığı yaklaşık 1800 kitabın az bilinen bir yayınevinde basıldığını, pahalı olduğunu, çoğu yazarın isminin tanıdık gelmediğini ve Uluslararası Standart Kitap Numaralarının (ISBN) da kuşku uyandırdığını vurguladı.

Madras Yüksek Mahkemesi, eyaletin yolsuzlukla mücadele biriminin kütüphanenin satın aldığı kitapları soruşturması ve kitapları basan yayıneviyle bağlantılı banka hesaplarının dondurulması talimatı verdi.

Eyalet Eğitim Bakanı A Rajmohan, bu iddiaları "Hindistan'ın ilk yapay zeka skandalı" şeklinde niteleyerek, soruşturmanın eyaletteki diğer kütüphaneleri de kapsayacağını ifade etti.

Öte yandan, yazar, araştırmacı, sanatçı ve yayıncılardan oluşan 160'tan fazla kişi, Tamil Nadu'da bağımsız bir soruşturma açılması, ihale kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması ve kütüphane koleksiyonlarının denetlenmesi çağrısında bulunan bir ortak dilekçeye imza attı.

Kaynak: AA
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