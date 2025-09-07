Haberler

Yapay Zeka ile Açılan Vasilik Davası Reddedildi

Yapay Zeka ile Açılan Vasilik Davası Reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'daki torununu yanına almak için yapay zekadan dilekçe hazırlatıp sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı reddetti. Avukat, müvekkilinin hatalı bilgilerle yanlış dava açtığını belirtti.

YURT dışında yaşayan M.S., Antalya'da doğan torununu yanına almak ve bakımını üstlenmek isteyince, avukat tutmak yerine yapay zekaya dilekçe yazdırıp sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Mahkeme görevsizlik gerekçesiyle davayı reddedince M.S. avukata başvurmak zorunda kaldı.

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'daki torununa anne ve babasının bakamayacağı düşüncesiyle vasilik davası açmaya karar verdi. Y.S., hem avukatlık ücreti ödememek hem de süreci kendi yürütmek amacıyla yapay zekadan vasilik davası açmak için dilekçe hazırlamasını istedi. M.S., yapay zekanın yönlendirmesiyle sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı usulden reddetti. M.S., daha sonra avukat Gülhan Küçükkatrancı'ya başvurdu. Küçükkatrancı, müvekkilinin yanlış bilgilendirme nedeniyle hatalı dava açtığını belirterek, "Müvekkilim yurt dışında yaşayan bir kişiydi. Torunu Antalya'da dünyaya gelmiş. Annesi ve babasının bakamayacağını düşündüğü için velayetin kaldırılması ve vasilik davası açması gerekirken durumu yapay zekaya sormuş ve özetlemiş. Yapay zekanın kendisini hatalı yönlendirmesi sebebiyle sulh hukuk mahkemesine direkt vasilik davası açmış. Akabinde sulh hukuk mahkemesinden usulden ret kararı olan görevsizlik kararı verildi" dedi.

'YANLIŞ BİLGİLER USULDEN RET KARARLARINI ARTIRIYOR'

Avukat Küçükkatrancı, doğru yönlendirmelerle yeniden dava açıldığını belirterek, "Müvekkilime aslında aile mahkemesinde açılması gereken bir dava olduğunu anlattım. Sürecimiz şu anda aile mahkemesinde devam ediyor. Son dönemde yapay zeka veya internet üzerinden alınan hatalı bilgilerle yanlış ve eksik davalar açılıyor. Özellikle hukuk mahkemelerinde istisnai haller dışında resen araştırma ilkesi olmadığından usulden ret kararlarının arttığını görmekteyiz. Bu da kişileri hem maddi hem de zaman açısından çok daha içinden çıkılmaz durumlara sevk ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı

Telefonunu kapatıp kayıplara karışan Emniyet Müdürü için yakalama emri
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

AK Partili isim yarını işaret etti: Sürpriz bir isim görevden alınacak
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı

Otomobil tamir ederken başına gelmeyen kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

44 yıl sonra garajdan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.