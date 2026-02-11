Haberler

İstanbul Emniyetinin yapay zeka destekli "AVCI" projesi, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda, yapay zeka destekli 'AVCI' projesi kullanılarak 305 şüpheli gözaltına alındı. Proje, suçluların tespitinde önemli rol oynadı.

İstanbul merkezli 14 ildeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, yapay zeka destekli "AVCI" (Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi) projesi aktif olarak kullanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapay zeka destekli "AVCI" projesi geliştirildi.

Yapay zeka destekli proje ilk kez İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda kullanıldı.

Proje, uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarının kapalı grup ve kanallarına sızarak, suçluların tespitinde rol oynadı.

Yazılım, sızdığı gruplarda mesajların yanı sıra, satıcı, kullanıcı ve yöneticileri ayırarak uyuşturucu türlerine göre sınıflandırmalar yaptı. Silinen mesajlara da ulaşan yazılım, bot hesapları tespit etti, gizlenen kimlikleri ID üzerinden çözerek şehir bazlı faaliyet haritaları çıkardı.

Yapay zeka destekli projenin ilk kez kullanıldığı operasyonda 305 şüpheli gözaltına alınmış, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup da kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi

İtalya'da Türk derbisi! İşte kazanan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama