'Yapay Zeka Çağında Kadın Liderliği-Dijital Dünyada Kadın Gücü Projesi'nin açılış töreni yapıldı

Kadınların yapay zeka teknolojileriyle güçlenmesini, dijital dünyada liderlik üstlenmesini ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefleyen "Yapay Zeka Çağında Kadın Liderliği-Dijital Dünyada Kadın Gücü Projesi"nin açılış töreni İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pendik Kaymakamlığı, İstanbul Gedik Üniversitesi, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) paydaşlığında hazırlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programınca desteklenen projenin açılış töreni, üniversitenin Pendik'teki meslek yüksekokulunun konferans salonunda yapıldı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kas gücünün revaçta olduğu dönemlerden kafa gücünün revaçta olduğu döneme gelindiğini kaydetti.

Kafa gücü döneminin kadın ve erkek için de başka sayfalar açtığını belirten Gül, "Kadınların toplumun her alanında önlerinin açılması, potansiyelinin değerlendirilmesi için birçok yenilikler oldu." dedi.

Gül, eğitimin önündeki engellerin de kalktığını hatırlatarak, artık Anadolu'nun herhangi bir yerinde dahi "Okuyamıyorum." diyenin olmadığını, İstanbul'da da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalmak isteyen her öğrencinin yerleştirildiğini belirtti.

Vali Gül, "Yeni yurtlarımızın hizmete girmesiyle birlikte de şu an yaklaşık olarak 8 bin boş kontenjanımız var. Yani gelecek sene daha rahat olacak." ifadelerini kullandı.

Diploma dışındaki kazanımların öğrencilerin asıl potansiyelini etkileyeceğini kaydeden Gül, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti. Gül, "Bu projenin sizlere diplomanın dışında kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Sizlerin daha iyi projeler ortaya koyacağını da biliyoruz. İyi proje finansmanını bulur. Projeniz hayatın gerçekleriyle örtüşüyorsa, projenizin ayağı yere basıyorsa ve uygulandığında bir sorunu ortadan kaldıracaksa er ya da geç finansmanını bulur. Ben projenizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Aile Yılı" kapsamında kadının güçlenmesi için birçok proje yapıldığını, bu projenin de onlardan biri olduğunu kaydetti. Turan, şöyle konuştu:

"Kadının her yönüyle güçlenmesi anlamında yapacağımız eğitimlerle katkı vermeyi planlıyoruz. 1 yıl sürecek bir proje bu ve 1 yıl sonra da bugünkü heyecanımızla hedef kitleye ulaşıp, hedef kitlenin planlanmış olan adımları geçerek bu alanda daha güçlü olmasını temenni ediyoruz. Yapay zeka önemli ve toplumun tüm alanları bu alanda gelişiyor. Kadınımızın bu alanda olması, gelişmesi, bununla birlikte istihdamda kendini güçlendirmesi çok önemli."

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ziya Taşkent de konuşmasında, "Proje sayesinde kadınların yapay zekayla, dijital teknolojilerle kurduğu ilişkileri güçlendirerek toplum hayatında ve iş hayatındaki liderlik rollerini pekiştirecek bir çıktı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlara yapay zeka becerileri kazandırma, kadın işletmelerini destekleme, kamu sektörünü güçlendirme ve sosyal fayda projeleri üretmeyi amaçlayan projenin açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rabia Güngör, İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, üniversitenin rektör vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Hülya Gedik, Vali Gül'e hediye takdim etti.

Program kapsamında "Yakın Gelecekte Kadın Liderliği: Dünyayı Dönüştüren Kadınlar" başlıklı panel de yapıldı.