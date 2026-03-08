Haberler

Yunanistan'ın Yanya kentindeki 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime bir gün ara verildi

Yunanistan'ın Yanya kentinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm okullar tedbir amaçlı olarak yarın kapatılacak. Yerel yönetim, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini ön planda tutarak bu kararı aldı.

Yunanistan'ın Yanya kentinde bugün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından, kent sınırlarındaki tüm okulların yarın tedbir amaçlı kapalı olacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sabah 05.32'de meydana gelen deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belediyeye bağlı tüm okul ve anaokullarında eğitime bir gün ara verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kararın öğrenciler, öğretmenler ve okul topluluğunun güvenliği göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Gün içinde belediyeye bağlı teknik ekiplerin, Yunanistan Teknik Odası (TEE) Epir Şubesi ile birlikte okul binalarında incelemelerde bulunduğu ve yapıların durumunun değerlendirildiği kaydedildi.

