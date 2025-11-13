Haberler

Yanlış Anlama Felakete Yol Açtı: Soba Yerine Benzin Döktü

Yanlış Anlama Felakete Yol Açtı: Soba Yerine Benzin Döktü
Güncelleme:
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde İzzet Demirtaş, söndürmek istediği sobaya su yerine benzin döktü. Yangın kısa sürede büyüyerek arılığı sardı. Yangında Demirtaş yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde, İzzet Demirtaş (65), söndürmek istediği sobaya su yerine benzin dökünce yaşanan parlama nedeniyle yaralandı. Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İnciğez köyünde meydana geldi. Emekli öğretmen İzzet Demirtaş, arıcılık yaptığı bölgeye geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle soba yakan Demirtaş, işini bitirmesinin ardından su dökerek sobayı söndürmek istedi. Emekli öğretmen yanlışlıkla su bidonunda bulunan benzini su sanarak sobaya döktü. Benzin dökülen soba alev alırken, yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı arılığı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrekani Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken İzzet Demirtaş, yüzünden ve başından yaralandı.

'HOCA YANDIM DİYE BAĞIRDI'

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan çoban Fatih Kırdı, "Hayvanları otlatırken bir patlama oldu. Geldim baktım. Hoca yandım diye bağırdı. Ondan sonra dışarı çıkarıp elini yüzünü yıkadık. Sobayı söndürmek istemiş su yerine benzin dökmüş. Durumu iyiydi, başında yaraları vardı. 112'yi ve oğlunu aradım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
