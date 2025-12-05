Haberler

Yankı Bağcıoğlu: "Gazilerimizin Karşılaştığı Bürokratik Engeller, Bir Ülkenin Kendine Duyduğu Saygıyla Bağdaşmıyor"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Dünyanın gelişmiş ülkelerinde gazi hakkı, tek bir merkezi sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır. Hiçbir gazi, hiçbir şehit yakını hakkını almak için kapı kapı dolaşmaz, farklı kurumlarda farklı yorumlara maruz bırakılmaz. Bizde ise haklar kanunda net olmasına rağmen uygulamada ayrışıyor, keyfileşiyor ve kişiden kişiye değişiyor. Gazilerimizin karşılaştığı bürokratik engeller, bir ülkenin kendine duyduğu saygıyla bağdaşmıyor. CHP olarak bu tabloyu değiştirmek için TBMM’ye sunduğumuz düzenlemeler; enerji, su ve doğal gaz indirimlerinin otomatik tanımlanmasını, kurumlar arası farklılıkların kaldırılmasını ve tüm süreçlerin tek bir çatı altında toplanmasını içeriyor. Ancak bu teklifler iktidar tarafından bugüne kadar yeterince ele alınmamıştır” dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerin yaşıdığı sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gazileri ve şehit aileleri, bu ülkenin onurunun yaşayan sembolleridir. Devletin onlara sağladığı haklar bir sosyal yardım değil, ödenmiş bedelin devlet nezdindeki kurumsal karşılığıdır. Buna rağmen bugün hala aynı statüdeki gazilerin farklı şehirlerde, farklı kurumlarda bambaşka uygulamalarla karşı karşıya bırakılması, hakların verilmesinden imtina edilmesi ve bürokrasinin ardına saklanan keyfi tutumlar ülkemize yakışmamaktadır. Ne yazık ki tarafımıza ulaşan bilgilerde, gazilerimizin haklarını kullanmak için başvurduklarında:  'Sistem kabul etmiyor', 'Henüz tarifeye geçilmedi', 'Başvuruyu yeniden yapmanız gerekiyor', 'Ek belge getirmeniz gerekli' gibi gerekçelerle geri çevrildikleri, hatta bir gazimize 'Ölürseniz aileniz yararlanabilir' denerek hakkının uygulanmadığı bildirilmiştir. Bu tür ifadeler yalnızca bir uygulama hatası değil, toplum vicdanında derin yaralar bırakan bir hoyratlıktır.

" Hiçbir gazi, hiçbir şehit yakını hakkını almak için kapı kapı dolaş a maz "

" Bu ülke gazisine sorun çıkaran değil, gazisinin yükünü hafifleten bir devlet olmak zorundadır "

Buradan açık çağrımı yineliyorum:  2026 yılı gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için hakların eksiksiz uygulandığı yıl olmalıdır. Hiçbir gazi, hakkını almak için belge peşinde koşmamalı, hiçbir anne evladının hatırasını temsil eden bir hak için kuruma yeniden başvurmak zorunda bırakılmamalıdır. Sorun, bir prosedür sorunu değildir. Sorun, devletin kendi sözünü tutup tutmadığı sorunudur. Bizler CHP olarak gazilerimiz arasında ayrım yaratan, uygulamayı keyfileştiren bu düzenin değişmesi için kararlıyız. Kanunla verilmiş hakların sahada eksiksiz uygulanması, milli hafızaya ve devlet ciddiyetine bağlılığın gereğidir. Bu ülke gazisine sorun çıkaran değil, gazisinin yükünü hafifleten bir devlet olmak zorundadır."

