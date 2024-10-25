Yankı Bağcıoğlu: "Cumhuriyet Düşmanlarına İnat Cumhuriyetimizin 101'nci Yılını Daha Coşkulu, Daha Büyük Törenlerle Kutlamamız Gerekir"

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerinin halkın ziyaretine açılması ve birçok şehirde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Bağcıoğlu, "Cumhuriyet düşmanlarına inat 'Cumhuriyetimizin 101'nci yılını' daha coşkulu daha büyük törenlerle kutlamamız gerekir. Bahriyemiz ile Türk milletinin coşkulu buluşması neden engelleniyor? Bu karar, terör örgütlerine güven vermekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikaları Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerinin halkın ziyaretine açılması ve birçok şehirde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada bu kararın terörün toplumda korku yaratma hedefine hizmet ettiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 101. yılını daha büyük bir coşku ve gururla kutlamamız gerekir. Bahriyemiz ile Türk milletinin coşkulu buluşması neden engelleniyor? Bu karar, terör örgütlerine güven vermekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi.

"Cumhuriyet ve Türkiye düşmanlarını neden sevindiriyorsunuz?"

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Milli Savunma Bakanlığı tarafından; TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiği açıklandı. Cumhuriyet düşmanlarına inat 'Cumhuriyetimizin 101'nci Yılını' daha coşkulu daha büyük törenlerle kutlamamız gerekir. Türk milletinin Bahriye'si ile coşkulu buluşmasının neden engellendiğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Türk kolluk kuvvetleri gözbebeğimiz olan gemilerimizi ve icra edilecek diğer kutlama faaliyetlerini koruma güç ve kabiliyetine sahiptir. Savunma sanayimizin gururu savaş gemilerimizin liman ziyaretleri kimi rahatsız etti. Unutmayın ki şehitlerimiz bu savaş gemileri gibi başarı hikayesi olan hava araçlarını üretirken şehadete yürüdüler.

Cumhuriyet ve Türkiye düşmanlarını neden sevindiriyorsunuz? Bu karar, terörün toplumlarda korku ve yılgınlık yaratmaya dayanan temel hedefine hizmet etmesinin ötesinde bir katkı sağlamayacağı gibi tam aksine terör örgütüne ve destekçilerine öz güven verecektir. Yapılması gereken gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak faaliyetlerin planlandığı gibi icra edilmesidir."