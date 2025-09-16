Yankı Bağcıoğlu Beraat Etti

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen beş teğmen için protesto çağrısında bulunduğu gerekçesiye "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 3. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, Bağcıoğlu ve avukatı Ümit Ercan hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilerek, mümkün olması halinde bu toplantı ve gösterilere muvazzaf askerlerin katılıp katılmadığının tespit edilmesi için İzmir ve Ankara Valiliklerine yazılan müzekkerelere yanıt geldiği bilgisini verdi.

Ercan: "Açıklama yapmadığı, tertip komitesinde bulunmadığı görülmüştür"

Müzekkerelere ilişkin savunması sorulan avukat Ümit Ercan, şunları söyledi:

"Yazılardan görüleceği üzere müvekkilim Yankı Bağcıoğlu'nun gerek İzmir'deki gerekse Ankara'daki basın açıklamasında açıklama yapmadığı, tertip komitesinde bulunmadığı görülmüştür. Özellikle İzmir Valiliği tarafından verilen yazıda muvazzaf askerlerin katılmadığı bildirilmiştir. Diğer taraftan bir hususa daha dikkat çekmek isterim. Ayrıca gelen yazılarda dava dışı benzer davalarda da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Bunun da gözetilmesini talep ediyorum."

Önceki savunmalarının üzerine ek savunma yapmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Avukatımın beyanlarını aynen tekrar ediyorum" dedi.

Savcı mütalaasını okudu

Savcı, mütalaasında İzmir ve Ankara Valiliklerinden gelen yazılara dikkati çekerek "Sanığın üzerine atılı suçun oluşmamış olduğu ve beraatine karar verilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya ilişkin savunması alındı

Mütalaaya ilişkin savunma yapan Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna elvermez. Ancak teğmenleri yalnız bırakmaya da el vermez. Benim suç kastım yoktur. Beraatimi istiyorum."

Hakim kararı açıkladı

Savunmaların alınması ve mütaalanın okunmasının ardından mahkeme, kararını açıkladı. Sanığın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından mahkeme, Bağcıoğlu'nun beraatine karar verdi.