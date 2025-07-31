Yangınla Mücadeleye Destek Veren Çiftçinin Traktörü Tamir Edildi

BURSA'da çiftçi Sedat Aydın (46), Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye giderken, arkasına su tankeri bağladığı traktörü hasar gördü. Görüntüleri sosyal medyada gören iş insanı Ünal Turan (40), traktörü tamir ettirdi.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan ve 5 günde kontrol altına alınan orman yangınında, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin yanı sıra bölge halkının mücadelesi de sosyal medyaya yansıdı. Harmancık ilçesi İshak Mahallesi'nde yaşayan Sedat Aydın da traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Yangın bölgesine doğru yol alan Aydın'ın traktörünün arka tekeri dingilden koptu. Aydın, su dolu tankeri başka bir çiftçinin traktörüne bağlayıp, bölgeye gönderdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından iş insanı Ünal Turan, İstanbul'dan, Harmancık İshak Mahallesi'ne gelip, çekiciye yüklediği traktörü tamir ettirdi.