Yangınla Mücadelede Çiftçinin Traktörüne Destek

Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele sırasında traktörü hasar gören çiftçi Sedat Aydın, sosyal medyada dikkat çeken bir yardımla iş insanı Ünal Turan'ın desteğiyle traktörünü tamir ettirip yangın bölgesine geri döndü.

BURSA'daki orman yangınlarına su taşırken traktörü hasar gören ardından araca bağlı su dolu tankeri başka bir traktöre bağlayıp, yangın bölgesine gönderen çiftçi Sedat Aydın (46), iş insanı Ünal Turan'ın (40) tamir ettirdiği traktörüne kavuştu.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan ve 5 günde kontrol altına alınan orman yangınında, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin yanı sıra bölge halkının mücadelesi de sosyal medyaya yansıdı. Harmancık ilçesi İshak Mahallesi'nde yaşayan Sedat Aydın da traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Yangın bölgesine doğru yol alan Aydın'ın traktörünün arka tekeri, dingilden koptu. Aydın, su dolu tankeri başka bir çiftçinin traktörüne bağlayıp, bölgeye gönderdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından iş insanı Ünal Turan, İstanbul'dan Harmancık ilçesi İshak Mahallesi'ne gelip, traktörü tamir ettirmek üzere çekiciye yükleyip götürdü. Traktörün dingil ve lastikleri değiştirilip tamir edilirken; Aydın, yangın bölgesinde zarar gören traktörünü 8 gün sonra yenilenmiş halde teslim aldı.

