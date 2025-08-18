Yangından Etkilenen Eceabat Köylerine Ziyaret

Yangından Etkilenen Eceabat Köylerine Ziyaret
Güncelleme:
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat'ta yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve yangınla ilgili bilgi aldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki heyet, Eceabat'ta yangından etkilenen köyleri ziyaret etti.

Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün ve beraberlerindeki heyetle, önceki gün Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangından etkilenen Büyükanafarta, Küçükanafarta, Kumköy, Beşyol ve Yolağzı köylerine gitti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet eden Kaşdemir, yangından etkilenen alanlarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Kaşdemir, gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
