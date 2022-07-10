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Yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması

AA - Güncel
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Malatya'da görev başındaki itfaiye personeline doğum günü sürprizi yapıldı.

Malatya'da görev başındaki itfaiye personeline doğum günü sürprizi yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli ekip çavuşu Fatih Şener, bir yangına müdahaleye gitti.

Bu sırada Şener'in eşi ve çocukları, İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek hazırlık yaptı.

Yangından görev yerine dönen Şener'e, eşi, çocukları ve iş arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun da katıldığı etkinlikte 37 yaşına giren Şener, doğum günü pastasını kesti.

AA / Güncel

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