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Kayseri'de evde çıkan yangında mahsur kalan 6 kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de evde çıkan yangında mahsur kalan 6 kediyi itfaiye kurtardı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir konutta çıkan yangında mahsur kalan anne ve yavru kediler, itfaiye ekiplerince sağ kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir konutta çıkan yangında mahsur kalan anne ve yavru kedileri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir konutta çıkan yangına başarılı şekilde müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı.

Konut sahipleri, kedilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Asil
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