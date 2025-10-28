Haberler

Yangında Kaybedilen Çocuklar İçin Adalet Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otel yangınında çocuklarını kaybeden aileler, adalet arayışında gözyaşlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Ayşe Ekici, 'Çocuklarımızı poşetle mezara verdik' derken, Duygu Can, sanıklara 'Sizler çocuk katilisiniz' diyerek isyan etti.

'ÇOCUKLARIMIZI POŞETLE MEZARA VERDİK'

Otel yangınında kızı Seden Nurgül Dayı ve damadı Süleyman Dayı ile torunları Buse ve Ela Dayı'yı kaybeden Ayşe Ekici, gözyaşlarıyla, "9 aydır buraya geliyoruz. Biz bunları taşa söylesek, taş çatlardı. Bu insanlığın yüz karası. Karar verirken mutlaka aileniz vardır ve onların karşısına geçin. Önlem sıfır, vicdan sıfır. Bu kişilerin sayesinde çocuklarımızı poşetle mezara verdik. Bunları düşünün. Yeter artık her sabah kalkan adalet arayışına giriyor. Neden böyle bir ülke olduk? Biz ilk olalım. Böyle bir şeyi biz hak etmedik. O lanet olası paranın yüzünden bunlar oldu" dedi.

'SİZLER ÇOCUK KATİLİSİNİZ'

Yangında 16 yaşındaki Nehir ile 13 yaşındaki Doruk'u kaybeden Duygu Can ise sanıklara "Katilsiniz" diye seslenerek, "Sizler çocuk katilisiniz. 36 çocuğun ve 78 kişinin katilisiniz. Anaların, babaların, eşlerin, dedelerin katilisiniz. Sen çocuğunun üşümesin diye üzerini giydirdin ya ben kızımı yıkarken üstünü örttüm. Oğlumu yıkarken gözünü yıkamadım su kaçmasın diye. Allah hepinizin belasını versin. Kızımın hayalinden bahsettim, hukuk okuyacaktı. Nehir'in hayali omuzlarında kalsın" ifadelerini kullandı. Annenin konuşması sırasında salondaki mağdur yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.