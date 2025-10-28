Yangında Kaybedilen Çocuklar İçin Adalet Çağrısı

'ÇOCUKLARIMIZI POŞETLE MEZARA VERDİK'

Otel yangınında kızı Seden Nurgül Dayı ve damadı Süleyman Dayı ile torunları Buse ve Ela Dayı'yı kaybeden Ayşe Ekici, gözyaşlarıyla, "9 aydır buraya geliyoruz. Biz bunları taşa söylesek, taş çatlardı. Bu insanlığın yüz karası. Karar verirken mutlaka aileniz vardır ve onların karşısına geçin. Önlem sıfır, vicdan sıfır. Bu kişilerin sayesinde çocuklarımızı poşetle mezara verdik. Bunları düşünün. Yeter artık her sabah kalkan adalet arayışına giriyor. Neden böyle bir ülke olduk? Biz ilk olalım. Böyle bir şeyi biz hak etmedik. O lanet olası paranın yüzünden bunlar oldu" dedi.

'SİZLER ÇOCUK KATİLİSİNİZ'

Yangında 16 yaşındaki Nehir ile 13 yaşındaki Doruk'u kaybeden Duygu Can ise sanıklara "Katilsiniz" diye seslenerek, "Sizler çocuk katilisiniz. 36 çocuğun ve 78 kişinin katilisiniz. Anaların, babaların, eşlerin, dedelerin katilisiniz. Sen çocuğunun üşümesin diye üzerini giydirdin ya ben kızımı yıkarken üstünü örttüm. Oğlumu yıkarken gözünü yıkamadım su kaçmasın diye. Allah hepinizin belasını versin. Kızımın hayalinden bahsettim, hukuk okuyacaktı. Nehir'in hayali omuzlarında kalsın" ifadelerini kullandı. Annenin konuşması sırasında salondaki mağdur yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Mutlu YUCA/BOLU,