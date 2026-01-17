Erzurum'da iş yerinde patlama; yangın çıktı, 2 ölü

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTI TALİMATI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin iş yeri sahibinin gözaltına alındığı bildirildi. Yangının ilk olarak Çınar Mobilya isimli işyerinde başladığını, daha sonra yan taraftaki iş yerine sıçradığının belirtildiği açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangın mahalline ivedi bir şekilde olay yeri inceleme ekibi ile birlikte 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine, olay yeri inceleme ekibine ve bilirkişi heyetine gerekli talimatlar verilmiştir. Yangının meydana geldiği iş yeri sahibi şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir."