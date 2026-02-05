Erzurum'da işçilerin öldüğü yangın davasında karar: 4 yıl 2 ay hapis cezası

ERZURUM'da 17 Ocak'ta 2 işçinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin tutuklanan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, 5'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahin'in cezası, 288 bin TL adli para cezasına çevrilerek tahliyesine karar verildi.

Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde 17 Ocak 2026'da mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı iş yerinde mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Ekipler, ulaştıkları yaralıları tek tek çıkardı. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden Musa Coşkun ile Serhat Kısa hayatını kaybetti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Musa Coşkun ile Serhat Kısa, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Muzaffer Şahin hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma sonunda Şahin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' ve 'Taksirle yangına neden olma' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Şahin'in cezasının 288 bin TL adli para cezasına çevirip, tahliyesine karar verdi.