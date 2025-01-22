Yangında Hayatını Kaybeden Özüm Karataşlı İstanbul'da Uğurlandı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze töreninde acılı baba Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.
Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.