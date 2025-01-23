Yangında Hayatını Kaybeden Dekan ve Kızı İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Camide öğle vakti yapılan törene Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangından kurtulan eşi Yaprak Yeşilada Yalçın, kızı Defne Zeynep Yalçın ile yakınlarının yanı sıra Eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bazı akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Cenazeye katılanların taziyelerini ilettiği Yaprak Yeşilada Yalçın ile kızı Defne Zeynep Yalçın, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından baba Atakan ile kızı Elif Derin Yalçın'ın Türk bayrağına sarılan naaşları, defnedilmek üzere Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Ailece tatil yapıyorlardı

Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın, eşi ve iki çocuğuyla Kartalkaya'daki otele tatile gittiği, yangın sırasında eşi ile 16 yaşındaki kızı Defne Zeynep'in otelden çıkmayı başardığı öğrenildi.

Otel önünde saatler süren bekleyişin ardından Prof. Dr. Atakan Yalçın ile 11 yaşındaki kızı Elif Derin Yalçın'ın yangında hayatını kaybettiği aileye iletildi.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın, 1996-1998 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da yapan, 10 Mart 2023'te vefat eden emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın oğlu olduğu kaydedildi.