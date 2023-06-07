Yangında Altınlarını Kaybeden Aileye İtfaiye Erinden Müjdeli Haber

Yangında sevinç ve hüzün bir anda yaşandı: Gözyaşlarına hakim olamadılar

Evi küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu, bulunan altınları ise tek tesellisi oldu

EDİRNE - Edirne'de evlerinin alev alev yanmasını gözyaşları içinde çaresizce izleyen aile, itfaiye erlerinin kendilerine verdiği müjdeyle sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı.

Edirne'nin Ekmekçi Köyü'nde Fatma ve İsmail Diribaş çiftinin evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Diribaş çifti, kısa sürede alevlere teslim olan evlerinin kül oluşunu gözyaşları içinde çaresizlikle izledi. Ayakta durmakta güçlük çeken Diribaş çiftini komşuları teselli etmeye çalıştı.

Evlerinin yanarak küle döndüğünü gören ve büyük üzüntü yaşayan Diribaş çiftini sevindiren haber ise itfaiye erinden geldi. Diribaş çiftinin yıllardır biriktirdiği altın ve paralarını zarar görmeden bulan itfaiye eri, birikimi aileye teslim etti. Altın ve paraların kendilerine teslim edildiğini gören çift, buruk sevinç yaşadı.

Sevinç ve hüznü bir arada yaşayan Diribaş çiftinin evlerinin yanmasıyla ilgili jandarma ekiplerinin araştırmaları sürüyor.