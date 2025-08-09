Yangında 3 Tavuğu Kalan Kadın Yardım İstedi

'YANGINDA GERİYE 3 TAVUĞUM KALMIŞ'

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Sacaklı köyüne sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Sacaklı köyünde oturan ve evinin bir bölümü yanan Birgül Civir, "Çok sayıda tavuğum vardı. Yangından geriye 3 tane kalmış. Akşam gelince görmemiştim, gündüz geldiğimde kurtulan tavukları gördüm" dedi. Civir dumandan etkilenen tavukları için yardım isterken, ekipler tavuklara su içirdi.

Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (Çanakkale),