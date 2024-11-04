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Yangında 3 Muhabbet Kuşunu Kaybeden Kızın Gözyaşları

Yangında 3 Muhabbet Kuşunu Kaybeden Kızın Gözyaşları
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan bir yangında 9 yaşındaki Cemre Yıldırım, 3 muhabbet kuşunun öldüğünü öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri, Cemre'ye kuş alacakları sözü verdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, oturdukları evde çıkan yangında 3 muhabbet kuşunun öldüğünü öğrenen Cemre Yıldırım (9), gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri gözyaşı döken Cemre'ye muhabbet kuşu alacakları sözünü verdi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 1014 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Burada kiracı olduğu öğrenilen Neşe Yıldırım'a ait daireden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

MUHABBET KUŞLARININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENEN CEMDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören Cemre Yıldırım, okulundan çıkıp eve geldiğinde dumandan etkilenen 3 muhabbet kuşunun öldüğünü öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Nazilli İtfaiye Amirliği görevlileri, Cemre'ye 3 muhabbet kuşu alacakları sözünü verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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