Yangında 2 Şüpheli Tutuklandı

Yangında 2 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Müteahhit M.A. ve yapı denetim sorumlusu B.C. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden müteahhit M.A. ile yapı denetim sorumlusu B.C., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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