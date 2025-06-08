Yangında 2 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Müteahhit M.A. ve yapı denetim sorumlusu B.C. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden müteahhit M.A. ile yapı denetim sorumlusu B.C., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel