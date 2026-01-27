Haberler

Ünye'de Yangın Sonrası Cansız Beden Bulundu

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası, 67 yaşındaki Selahattin Çamyar'ın cansız bedeni yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1) YANAN EVİNİN 10 METRE İLERİSİNDE AĞAÇTA ASILI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 katlı ahşap evinde yangın çıkan Selahattin Çamyar'ın (67), yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar'ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar'ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Jandarmanın olaya ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
