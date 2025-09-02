Yangın Mahallinde Hayvansever Kahraman

Yangın Mahallinde Hayvansever Kahraman
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Kırmızıtaş Mahallesi'nde çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan kediyi kurtaran Muharrem Karahan, yaptığı cesur müdahale ile hayvanseverliğini gösterdi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde çıkan, 10 ev ve 17 ahırın zarar gördüğü yangına müdahale eden ekiplere komşu mahalleden desteğe gelen Muharrem Karahan, alevlerin arasında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırmızıtaş Mahallesi'nden pazar günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına mevcut araçların müdahalede yetersiz kalması üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait yangın köpüklü söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile jandarma ve polisin TOMA'ları takviye olarak gönderildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yangın, önceki gün saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. İş makineleriyle sabaha kadar süren mücadele sonunda yangın söndürüldü.

KEDİYİ ÇEŞMEDE YIKADI

Yangın sırasında komşu mahalle olan Yeşilyayla'dan yardıma gelen Muharrem Karahan, alevlerin sardığı bir evde mahsur kalan kediyi fark etti. Alevlerin içine girerek kediyi dışarı çıkaran Karahan, çeşme suyuyla yıkayarak onu hayata döndürdü.

Karahan, "Yangın çok büyüktü. Komşu mahalleden yardım etmek için geldim. Alevlerin sardığı bir evin içinden ses duydum. Dumanlar arasında bir kedinin çaresizce beklediğini gördüm. Hemen içeri girip onu çıkardım. Çeşme suyuyla yıkayarak kendine gelmesini sağladım. Biraz daha geç kalsam yaşayamayacaktı. Onu kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'un göbeğinde büyük yangın! 17 iş yeri ağır hasar gördü

İstanbul'un göbeğinde büyük yangın! 17 iş yeri ağır hasar gördü
3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

3 milyon Uygur Türkü mü geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
Mide bulandıran hareket! Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti

Bulun bu sapığı! Plajda herkesin içinde yaptığı mide bulandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.