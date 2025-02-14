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Yangın Kurtarma Sürecinde Nakliye Firmalarına Teşekkür Plaketi

Yangın Kurtarma Sürecinde Nakliye Firmalarına Teşekkür Plaketi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı bir binadaki yangında mahsur kalanları tahliye eden nakliye firması yetkililerine, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin tarafından plaket verildi. Yangın sırasında gösterdikleri duyarlılıkla tahliye sürecine katkı sağlayan firmaların bu fedakarlığı takdirle karşılandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında, yüksek katlarda mahsur kalanları nakliye asansörleriyle tahliye eden firmaların yetkililerine plaket verildi.

Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda 11 Şubat gecesi çıkan yangında yoğun duman nedeniyle bulundukları katlarda mahsur kalanları itfaiye araçlarının merdivenleri yüksek katlara ulaşamayınca nakliye asansörleriyle tahliye eden firmaların yetkililerinin gösterdiği duyarlılık takdirle karşılandı.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, makamında kabul ettiği nakliye firmalarının yetkilileri Takyeddin Gülmez ve Ebubekir Mikyas'a teşekkür plaketi verdi.

Serin, yangın sırasında apartmanda mahsur kalanların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için nakliye asansörlerinin de hizmet verdiğini hatırlattı.

Firma yetkilileri Gülmez ve Mikyas'ın hızla bölgeye gelerek ekiplere destek sağladığını ve vatandaşların tahliyesinde kritik bir rol oynadığını ifade eden Serin, "Yangına müdahale sürecinde gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlık sebebiyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz duyarlılık ve fedakarlık toplumumuz için büyük bir örnektir. Böyle üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, destekleriniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Serin, toplumsal dayanışmanın önemine işaret ederek, bu tür iş birliklerinin afet ve acil durum süreçlerinde büyük bir fark yarattığını vurguladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda 11 Şubat gecesi çıkan yangında yoğun duman nedeniyle bulundukları katlarda mahsur kalanlar, itfaiye araçlarının merdivenleri yüksek katlara ulaşamayınca, daha önce eşyalarını taşıyan nakliye firmalarından yardım istemiş, yardım çağrısı yapılan binaya ilçedeki iki firmaya ait 3 nakliye asansörü sevk edilmişti.

Nakliye asansörleri itfaiye araçlarıyla koordineli çalışma yürütmüş, yaklaşık 30 kişinin tahliye edildiği binada dumandan etkilenen 20 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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