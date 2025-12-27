Anneleri markete giden 2 kardeş, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

HABERİ ALDIKTAN SONRA FERYAT ETTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde Poyraz Efe Türker ile kardeşi Ayaz Emre Türker'in hayatını kaybettiği yangının haberini alan anne Ayşenur Türker'in feryat ettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Komşuları ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan anne, sinir krizi geçirdi.