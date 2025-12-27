Haberler

Anneleri markete giden 2 kardeş, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Poyraz Efe ve Ayaz Emre Türker'in annesi, acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirerek feryat etti. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

HABERİ ALDIKTAN SONRA FERYAT ETTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde Poyraz Efe Türker ile kardeşi Ayaz Emre Türker'in hayatını kaybettiği yangının haberini alan anne Ayşenur Türker'in feryat ettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Komşuları ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan anne, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

