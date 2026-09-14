Haberler

Yangın çıkan binada vatandaşlar, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi

Yangın çıkan binada vatandaşlar, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IĞDIR’da bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede, yangın çıktı.

IĞDIR'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede, yangın çıktı. Apartmanı yoğun duman kaplarken, bazı vatandaşlar ekipler tarafından merdivenli itfaiye aracıyla binadan tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Topçular Mahallesi İdris Sokak'taki apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına binanın hem ön, hem de arka kısmından müdahale etti. Yangın sırasında apartmanı yoğun duman kapladı. Apartmanda bulunan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından merdivenli itfaiye aracıyla binadan tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligatı gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

Evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece tek bir eşyası kaldı

Iğdır'da binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı: İtfaiye komşu binadan müdahale etti

İtfaiye alevlere ulaşamayınca çareyi komşu binada buldu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

Marmara'daki gemi faciasından ilk haber! 12 gün sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır