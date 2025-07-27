Yangın Bölgesinde Şüpheli Gözaltına Alındı

Yangın Bölgesinde Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında, AKUT gönüllüsü kıyafetiyle bölgeye gelen H.M.A. isimli şüphelinin 105 suç kaydı olduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

ARANAN ŞÜPHELİ, AKUT GÖNÜLLÜSÜ KIYAFETİYLE GELDİĞİ YANGIN BÖLGESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, giydiği AKUT gönüllüsü kıyafetiyle yardım etme bahanesiyle gelen H.M.A. (26) şüpheli hareketleriyle dikkat çekince jandarma tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapıldı. Sorgusunda 105 suç kaydı olan H.M.A.'nın 9 ayrı suçtan arandığı anlaşılınca gözaltına alındı. H.M.A., jandarma karakoluna götürüldü.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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