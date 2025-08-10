Yangın Bölgesinde Kaybolan Orman İşçisi Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan ormanlık alandan dinlenmek için ayrıldıktan sonra kaybolan işçi bulundu.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta gece saatlerinde Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Ekipte görev yapan orman işçisi Ahmet Kaan Ayhan (23), dinlenmek için alandan ayrıldı.

Sabaha kadar süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına alan ekibin amiri, toplandıkları sırada Ayhan'ın kaybolduğunu fark etti.

Ayhan'ın bulunması için Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla ulaşılan Ayhan, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Çok şükür sağlık durumu iyi"

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Ayhan'ı hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Etli, şöyle konuştu:

"Cumartesi sabahı çalışmalar devam ederken çok yorulduğunu söyleyen personelimiz dinlenmeye başlıyor. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde arkadaşlarımız personeli göremeyince bölgede arıyorlar. Termal kameralar ve özel eğitimli köpeklerle arama kurtarma çalışmasına devam ettik, sabah personelimizi bulduk. Çok şükür sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi yok."