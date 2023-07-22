İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve yangın bölgesinde görüntülenen şüpheli tutuklandı.

YANGIN BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bozuk ormanda çıkan ancak 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yangın bölgesinde görüntülenen şüpheli K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,