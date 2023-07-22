Üye Girişi
Haberler

Yangın Bölgesinde Görüntülenen Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve yangın bölgesinde görüntülenen şüpheli tutuklandı.

YANGIN BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bozuk ormanda çıkan ancak 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yangın bölgesinde görüntülenen şüpheli K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Çeşme İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title