YANGIN BÖLGESİNDE GÖREVLİ BEKÇİYE OTOMOBİL ÇARPTI - Haberler

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YANGIN BÖLGESİNDE GÖREVLİ BEKÇİYE OTOMOBİL ÇARPTI

? AVCILAR'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı.

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? AVCILAR'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için geniş güvenlik önlemleri alındı. Cadde üzerinde görevli olan bekçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NY 3107 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı çarptı. Olay yerinde görevli olan acil servis ekibi hemen bekçiye müdahale etti. Yaralı bekçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tahtakale Güncel Haberler

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