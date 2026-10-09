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Yandex, Kaluga'daki veri merkezinde İHA hasarı ve olası hizmet aksaklığı açıkladı

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Yandex, Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısında hasar gördüğünü ve bazı hizmetlerde aksaklıklar yaşanabileceğini bildirdi. Saldırıda yaralanan olmadı, hasarın boyutu araştırılıyor; şirket dün Ryazan'ın Sasovo kentindeki veri merkezini de tamamen durdurmuştu.

Rus teknoloji şirketi Yandex, ülkenin Kaluga bölgesindeki veri merkezinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü ve bazı hizmetlerde aksaklıklar yaşanabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kaluga'daki veri merkezine yönelik İHA saldırısının ardından bölgede acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıda veri merkezinin altyapısının bir kısmının zarar gördüğü ve bazı modüllerin tamamen kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, bu nedenle şirketin bazı hizmetlerinde aksaklıklar yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı ve hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yandex, dün de Rusya'nın Ryazan bölgesine bağlı Sasovo kentindeki veri merkezinde meydana gelen hasar nedeniyle tesisin faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu açıklamıştı. Saldırının ardından bazı popüler internet hizmetlerinde sorunlar da yaşandı.

Kaynak: AA
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