YANAN EVİN BALKONUNDAN ALT KATA ATLADI - Haberler

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YANAN EVİN BALKONUNDAN ALT KATA ATLADI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki evinde yangın çıkan Emre Kaplan, binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkarak bir alt katın balkonuna atladı.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki evinde yangın çıkan Emre Kaplan, binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkarak bir alt katın balkonuna atladı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olay akşam saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 38. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında yaşayan Emre Kaplan'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerden kaçmak için balkona çıkan Emre Kaplan, balkondan sarkarak bir alt katın balkonuna atladı. Kaplan'ın balkondan sarkarak, atladığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Emre Kaplan'ın yaralanmadığı belirlendi.

Yangında ev hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emre Kaplan İtfaiye Gölcük Güncel Haberler

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