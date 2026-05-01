Yanan evde 2 kişinin cesedinin bulunduğu olayda cinayet şüphesi

Yanan evde 2 kişinin cesedinin bulunduğu olayda cinayet şüphesi
BATMAN'da apartman dairesinde çıkan yangında Suriye uyruklu Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman'ın (52) ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, banyo içerisinde kan lekesi ve duşakabinin kırık olduğu tespit edildi.

BATMAN'da apartman dairesinde çıkan yangında Suriye uyruklu Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman'ın (52) ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, banyo içerisinde kan lekesi ve duşakabinin kırık olduğu tespit edildi. Ölen 2 kişinin cinayeti kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yıldırım Sokak'taki Zengin Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Daireden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği dairede, kapı önünde 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan araştırmada ölenlerin, Suriye uyruklu Süreyya İbrahim ile Metin Erman olduğu belirlendi.

BANYODA KAN LEKESİ BULUNDU

Ekiplerin ilk incelemesinde, giriş kapısına yakın bölgede duvarlarda is izleri görüldüğü, dairenin diğer odalarında yangın olduğuna dair belirgin bir bulguya rastlanmadığı, kombinin balkonda olduğu ve zarar görmediği, çalışır durumda olduğu belirlendi. Banyoda yapılan incelemede duşakabinin bir kapısının kırılıp düştüğü görüldü. Ayrıca banyo içerisinde kan lekesi ve 1 çakmak ile 1 araç anahtarı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ölenlerin cep telefonları ile çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Soruşturmada, ölenlerin üzerinde yanıcı madde bulunup bulunmadığının da incelendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
