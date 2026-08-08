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Ehliyetsiz Sürücü Hayatını Kaybetti

Ehliyetsiz Sürücü Hayatını Kaybetti
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ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yan yola düşüp park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yan yola düşüp park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ehliyeti olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Miraç Kandil (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli - Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Alaplı yönünde Miraç Kandil'in kontrolünü yitirdiği 34 EB 1179 plakalı otomobil, ana yoldan yan yola düşerek park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kandil, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kandil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, polislerin yaptığı incelemede Kandil'in ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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