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Ereğli'de Ehliyetsiz Sürücü Hayatını Kaybetti, Cenazede Baba Jandarma Eşliğinde Katıldı

Ereğli'de Ehliyetsiz Sürücü Hayatını Kaybetti, Cenazede Baba Jandarma Eşliğinde Katıldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ehliyetsiz olarak kullandığı otomobiliyle yan yola düşüp park halindeki TIR'a çarpan 18 yaşındaki Miraç Kandil hayatını kaybetti. Kandil'in cenazesi, cezaevinde bulunan babasının jandarma eşliğinde katıldığı törenle toprağa verildi. Anne Nevin Kandil, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kandil'in bu yıl üniversite sınavını kazandığı ve tercih işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yan yola düşüp, park halindeki TIR'a çarparak hayatını kaybeden ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Miraç Kandil (18), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine talihsiz gencin cezaevinde bulunan babası Özcan Kandil, jandarma eşliğinde katıldı.

Kaza dün akşam Ereğli- Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Alaplı yönünde Miraç Kandil'in kontrolünü yitirdiği 34 EB 1179 plakalı otomobil, ana yoldan yan yola düşerek park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Miraç Kandil, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Miraç Kandil'in cenazesi ikindi vakti Ali Molla Camisine getirildi. Oğlunun tabutunun başında ayakkabılarına ve kıyafetine sarılan anne Nevin Kandil, 'Anneciğim bunları giydireyim sana çık oradan" diyerek gözyaşları döktü.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze namazı öncesinde Miraç Kandil'in arkadaşları cami avlusuna akın etti. Alınan helallik ve cenaze namazının kılınmasının ardından Miraç Kandil Belen yeni mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

BABA CEZAEVİNDEN CENAZEYE KATILDI

Miraç Kandil'in babası Özcan Kandil ise cezaevi aracı ile geldiği Belen yeni mezarlığında jandarma eşliğinde oğlunun cenaze törenine katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından baba Kandil, yeniden cezaevine götürüldü.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANMIŞ

Diğer yandan Miraç Kandil'in bu yıl üniversite sınavına girdiği ve tercih işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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