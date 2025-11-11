Haberler

Yamula Barajı Altında Kalan Camiler Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Kayseri'deki Taşhan Mahallesi'nde, Yamula Barajı'nın suyu altında kalan 1833 ve 1933 yıllarında inşa edilmiş iki tarihi kayadan oyma cami, ibadete kapalı olmasına rağmen turizme kazandırılmayı bekliyor. Mahalle muhtarı, camilerin mimarisinin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, bu yapıtların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KAYSERİ'de Yamula Barajı'nın inşası ile bir kısmı su altında kalan mahallenin her biri tek kayadan oyularak yapılan 2 camisi, turizme kazandırılmayı bekliyor. Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, "Şu an eski camilerimizin ikisi de eski yerleşim yerinde yaşayan olmadığı için ibadete kapalıdır. Camilerimizin ikisi de oyma türünde inşa edilmiştir. İki cami de tek kayadan oluşuyor. Bizler, mahallemizin güzelliği için bu camilerin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip, hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın suyu altında kaldı. Bu nedenle hane sahiplerinin bazıları kent merkezine göç ederken, bir kısmı da su altında kalan mahallenin karşısına kurulan yeni yerleşim alanına taşındı. Eski yerleşim yerinde kalan biri 1833 diğeri de 1933 yılında kayadan oyma yapılan 2 cami ise mahallede yaşayan kimse kalmadığı için ibadete kapandı. Tek kayadan oyularak inşa edilen, mimarisi ile dikkat çeken ve mahalleli tarafından 'ötaçe' ve 'dolamaç' ismi ile bilinen asırlık camiler, turizme kazandırılmayı bekliyor.

'2 OYMA CAMİMİZ VAR'

Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirterek, "Bizim eski camilerimiz; 'ötaçe' ve 'dolamaç' diye bildiğimiz 2 oyma camimiz var. Ötaçe dediğimiz camimiz, 1833 yılında inşa edilmiş ve 1950 yılında da camimize bir uzatma eklenmiş. Minaremizi yapan ustalarımız Hamza Mutlu. Yardımcı olanlar da Ziya Bayram, Halil İbrahim Tura ve Mehmet Doğmuş. Şu an bu caminin minaresini yapan ustalardan Mehmet Doğmuş amcamız hayatta. Dolamaç dediğimiz cami ise 1933 yılında yapıldı. 1950 yılında da minaresi yapılmış. Osman Yücel, Arif Mutlu ve Mehmet Doğmuş ağabeylerimizin, iki camimizin de minarelere katkıları olmuştur" dedi.

'KAYALARI OYUP, BOYAMALARINI DA KENDİ YAPMIŞTIR'

Yüksel Deniz, "Şu an eski camilerimizin ikisi de eski yerleşim yerinde yaşayan olmadığı için ibadete kapalıdır. Müftülükle herhangi bir ilişkisi yoktur. Camilerimizin ikisi de oyma türünde inşa edilmiştir. İki cami de tek kayadan oluşuyor. İşlemeler, köyümüzde Hamza Hoca olarak bilinen bir ağabeyimiz tarafından yapılmıştır. Kayaları oyup, boyamalarını da kendi yapmıştır. İki tarihi caminin de oyma ve süsleme sanatını Hamza Hoca yapmış. Bizler, mahallemizin güzelliği için bu camilerin turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
