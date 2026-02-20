Haberler

Japonya'da Tapınakta Yangın: 5 Ölü

Güncelleme:
Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde bir tapınakta meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık üç saat içinde kontrol altına alırken, olayın nedenine dair araştırmalar sürüyor.

TOKYO, 20 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Yamaguchi eyaletinde bir tapınakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri yerel saatle 02.30 civarında, Shimonoseki kentinde tapınağa bitişik bir konut bölümü bulunan iki katlı ahşap bir tapınakta yangın çıktığına dair acil çağrı aldı.

Ana tapınak binası ve tapınağa bağlı konutlar da dahil olmak üzere üç binanın yangında zarar gördüğü ve yangının yaklaşık üç saat içinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ise olay yerinde tapınakta yaşayan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel polis ve itfaiye, yangının nedenini araştırırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit çalışmaları da sürüyor.

Yamaguchi eyaletinde kısa süre önce kuraklık uyarısı yapılmış ve meteoroloji yetkilileri, bölge halkına ateş kullanırken dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
