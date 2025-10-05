Haberler

Yamaçtan Düşen Polis Memuru Ahmet Çavuş'un Cenazesi Defnedildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan düşerek hayatını kaybeden Bayburt Emniyet Müdürlüğü çalışanı polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi, ailesi ve devlet yetkililerinin katılımıyla defnedildi. Vali Aziz Yıldırım, taziye mesajı yayımlayarak merhumun özverili hizmetlerini andı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi, ilçeye bağlı Sertkaya Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Çavuş'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına, polis memurunun ailesi ve yakınları, Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan taziye mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım, Çavuş'un elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Büyük bir özveriyle milletine hizmet eden merhum polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Hıdırnebi Yaylası'ndaki bahçede dün ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

