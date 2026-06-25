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Afyonkarahisar'da Çatıda Mahsur Kalan İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Çatıda Mahsur Kalan İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'ın Hıdırlık Tepesi mevkisinde yamaçta otlarken bir evin çatısına çıkan inek, tentenin kırılması sonucu ayağını ahşap tavana sıkıştırarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, halat yardımıyla ineği sıkıştığı yerden kurtardı.

AFYONKARAHİSAR'da yamaçta otlarken çıktığı evin çatısında tentenin kırılması ile ayağı sıkışan inek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Hıdırlık Tepesi mevkisinde meydana geldi. Yamaçta otlayan inek, tek katlı evin çatısına çıktı. Tentenin kırılması ile tek ayağı evin ahşap tavanında sıkışan inek mahsur kaldı. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekibi, halatla bağlanan ineği sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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