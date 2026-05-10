Hatay'da yamaç paraşütü atlayışında evlilik teklifi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sinan Kerem Acunğan, kız arkadaşına yamaç paraşütü uçuşu sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Gaziantep'ten tatil amacıyla İskenderun'a gelen Acunğan, kız arkadaşı Ceren M. ile evlenme kararı aldı.

Acunğan, bu özel anı unutulmaz kılmak için Amanos Dağları'nda yamaç paraşütüyle uçuş sırasında evlilik teklifi hazırladı.

Çift, Amanos Dağları'ndan birlikte paraşütle atlayarak uçuş gerçekleştirdi. Uçuş esnasında Acunğan, başka bir paraşütte bulunan kız arkadaşına telsiz aracılığıyla ulaşarak evlilik teklifinde bulundu.

Yaklaşık 500 metre yükseklikte yapılan teklif üzerine Ceren M, Acunğan'a "evet" yanıtını verdi. Çift, uçuşun ardından Anıt Alanı'na iniş yaptı.

Organizasyonun gerçekleşmesi için yoğun çaba harcadığını belirten Acunğan, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sürpriz teklif karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ceren M. de "Uçuş heyecanını yaşarken böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Telsizden Sinan'ın sesini duyunca şok oldum, inanamadım ama çok mutlu oldum. Harika bir deneyimdi." diye konuştu.