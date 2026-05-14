Yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşen kadın ağır yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rusya uyruklu Olga Mitrafanova (39), ağır yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Rusya uyruklu Olga Mitrafanova Babadağ 1700 metre pistinden tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mitrafanova, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla sedyeyle bulunduğu yerden alınarak saat 10.30 sıralarında sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mitrafanova'nın sol bacağında kırık ve kafa travması bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaralı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

