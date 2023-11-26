Yalvaç'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 YB 203 plakalı otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 32 ACJ 510 plakalı otomobile ve park halindeki 34 BBS 11 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Azizhan Y. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA