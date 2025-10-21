Haberler

Yalvaç'ta Kaza: Baba ve 8 Aylık Kızı Güçlükle Kurtarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Sürücü ve 8 aylık kızı çevredekilerin yardımlarıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, park halindeki otomobile çarpıp yan yatan hafif ticari aracı görenler, sürücüyü bagajdan, 8 aylık kızını da araç üzerine çıkıp kapıyı açarak kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. T.Ç. kullandığı 06 FG 7546 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki 32 AFA 533 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Çevredekilerin yardımıyla sürücü T.Ç., devrilen aracın bagaj kapısı açılarak çıkarıldı, 8 aylık kızı Z.Ç. ise aracın üzerine çıkıp yolcu kapısı açıldıktan sonra camdan dışarı alındı. Bagajdan çıkan baba, kızını kucağına aldıktan sonra yoldaki diğer sürücüler tarafından hastaneye götürüldü. Bebeğin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolünü kaybedip park halindeki otomobile çarparak yan yatan araçtan baba ve kızının kurtarıldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
