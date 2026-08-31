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Yalova'da balıkçılık sezonu için sürdürülebilirlik vurgusu

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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi yayımladığı mesajda, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ve avlanma kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti; tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 1 Eylül'de başlayacak balıkçılık av sezonuna ilişkin mesaj yayımladı.

Usta, mesajında, Yalova'nın denizle iç içe geçmiş köklü balıkçılık kültürüne sahip olduğuna dikkati çekti.

Denizlerdeki kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğini dile getiren Vali Usta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak denizlerimizin bereketi sınırsız değildir. Bugünün kazancını yarının kaynağıyla buluşturabilmenin yolu denizlerimizi korumaktan, avlanma kurallarına titizlikle uymaktan ve su ürünleri kaynaklarımızı sürdürülebilir bir anlayışla kullanmaktan geçmektedir. Denizlerimizi gelecek nesillere sağlıklı ve bereketli bir miras olarak bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Usta, yeni av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, balıkçıların emeklerinin karşılığını aldığı, ağlarının bereketle, teknelerinin güvenle ve hanelerinin huzurla dolduğu bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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