Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği sevilen marşları seslendirdi. Ayrıca Buray ve Cengiz Kurtoğlu konser verecek.