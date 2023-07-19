Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
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Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği sevilen marşları seslendirdi. Ayrıca Buray ve Cengiz Kurtoğlu konser verecek.
Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Vali Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.
Etkinlikler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği sevilen marşları seslendirdi.
Yalova'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Buray ve Cengiz Kurtoğlu konser verecek.