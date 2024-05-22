Yalova Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Atık Malzemelerden Kostümler Üretti

Yalova Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla ailelerinin de desteğiyle topladıkları atık malzemelerden kostümler üretti.

Uygulamalı ana sınıfının da bulunduğu, çocuk gelişimi, yiyecek-içecek, güzellik ve saç bakım ile hasta ve yaşlı bakım alanlarında 480 kız öğrenciye eğitim verilen lise, Kuzey Makedonya, Portekiz, Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan ortaklarıyla "Atık Değil, Oyun" ve "Aslında Marka Sensin" adlı eTwinning projelerini uyguladı.

Projeler sayesinde atık malzemelerden oyuncak, kukla, tablo, vazo ve maket gibi ürünler üretip uygulamalı ana sınıfı için eğitim materyalleri hazırlayarak deneyim kazanan öğrenciler, çalışmalarının son aşamasında velilerinden de destek aldı.

Sıfır atık uygulamalarına destek olmayı, bu bilinci çevrelerinde yaygınlaşmayı hedefleyen öğrenciler, atık gazete kağıtları, naylon poşetler, ip, kağıt tabak ve bardak gibi malzemeleri kullanarak evlerinde kostümler hazırladı.

Okul bahçesinde yarın düzenlenecek sergi ve yarışmada, 12 kostüm arasında en iyileri belirlenecek.

Okul Müdürü Fatih Olğun, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak ve genç nesli bilinçlendirmek amacıyla projeler yürüttüklerini söyledi.

Özellikle çocuk gelişimi alanında bütün çalışmaların atık malzemelerin geri dönüşümü üzerine yapıldığını belirten Olğun, "Çocuklarımızın her türlü uygulamada atık malzemelerden ürünler yapmalarını istiyoruz. Bilinçlendirme yeteri kadar yapıldığı takdirde önemli bir adım atmış olacağız. Özellikle kızlarımızın aileleriyle eğitimin içinde olabilmeleri çok güzel bir şey. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda onların katkısını alarak daha başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

"Yeni bir şey ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz"

Çocuk gelişimi alanı öğretmeni ve proje koordinatörü Canan Çelik de atık yumurta kolileri, kutular, boş CD'ler, ip, havlu, süzgeç, dondurma çubukları gibi akla gelebilecek her türlü malzemeden oyuncaklar yaptıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin yurt dışından akranlarıyla atıkları değerlendirerek oyuncak ve dekoratif ürünler yaptığını, eskiyen giysi veya eşyaları modifiye ederek farklı amaçlar için kullandığını, yarışmalara katıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklarda çevre bilincini, duyarlılığını oluşturmak, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya ve gelecek bırakmak. Ailelerimiz de artık sürekli atık topluyor, evde kullandıkları eşyaları atmamaya çalışıyorlar. En güzel tarafı da çocuklarımızda 'Çevreye nasıl yardımcı olabiliriz?' bilinci oluştu. En son okul bazında yaptığımız projede, öğrencilerimiz atıklardan kostüm yapma yarışmasına hazırlanıyorlar. Çocuklarımız aklınıza gelebilecek her türlü malzemeden kostümler tasarlıyor."

Takım arkadaşı İrem Elmas ile atık tabak ve iplerden kostüm tasarlayan 11'inci sınıf öğrencisi Burçin Baş, atık tabakları annesinin iş yerinden getirdiğini, artık her atık malzemeye yeni bir ürün gözüyle baktığını anlattı.

İrem Elmas ise eğitim gördüğü alanın özellikle geri dönüşüm konusunda kendisine çok şey kattığına işaret ederek, "Atık bulmaya çalışıyoruz. İsraf olmaması için ürünler ortaya çıkarıyoruz. Yeni bir şey ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Atık gazetelerden kostüm üreten 11'inci sınıf öğrencileri Şevval Özkan ve Nurgül Koç, çöp poşetlerinden kostüm yapan Ela İpek ve Şehrazat Gürgün ise yarışmada dereceye gireceklerine inandıklarını belirtti.

Birgül Baş, kızı Burçin'in yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini, iş yerindeki köpük ya da plastik tabak, bardak, kavanoz kapağı gibi atıkları eve getirerek elinden geldiğince ona destek olmaya çalıştığını söyledi.

Şehrazat Gürgün'ün babası Volkan Gürgün, yaptığı çalışmalar dolayısıyla kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Çöp poşetlerinden kostüm yapılabileceği aklıma gelmemişti. Artık biz de bazı şeyleri atmamaya özen gösteriyoruz. Kızımız bunları çok iyi şekilde değerlendiriyor. Bu bizi mutlu ediyor." diye konuştu.