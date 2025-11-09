Yalova Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklama
Yalova merkezli 8 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişiler gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar neticesinde Yalova merkezli, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda Yalova'da A.K.Ö, İstanbul'da M.G, Adana'da M.E, Diyarbakır'da M.C, Gaziantep'te M.T.Y, M.S.Ö, Kırklareli'nde M.Ç, A.Ö, Mersin'de E.Ö. ve Iğdır'da S.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö, M.G, M.Ç, A.Ö, M.C, S.T, M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.