Yalova merkezli 11 ilde sahte psikoteknik raporu operasyonu: 29 gözaltı

Yalova merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte psikoteknik raporları düzenledikleri iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

YALOVA merkezli 11 ilde, ehliyet ve iş yeri için gerekli olan psikoteknik raporlarını sahte şekilde düzenledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınan sürücülerin yeniden ehliyet alabilmeleri için zorunlu olan psikoteknik raporlarını sahte olarak düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Yalova'da 3 psikoteknik merkezi ile şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, dijital materyal ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler hakkında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma', 'Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Rüşvet' suçlarından işlem yapıldığı belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
